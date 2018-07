Bellucci perde na estreia em Braunschweig; Rogerinho será o nº 1 do Brasil

Depois de encerrar sua breve passagem pela curta temporada de grama, Thomaz Bellucci voltou ao saibro nesta terça-feira, no Challenger de Braunschweig. Atual campeão do torneio alemão, o tenista número 1 do Brasil caiu logo na estreia, sem defender a conquista obtida no ano passado.

Bellucci foi eliminado na rodada de abertura pelo português Gastão Elias, 115º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1h30min de jogo. Foi a terceira derrota seguida em estreia do brasileiro. Antes, ele fora eliminado na primeira rodada em Eastbourne e em Wimbledon, ambos sobre a grama.

A derrota desta terça teve peso maior no ranking do brasileiro. Ele perderá a condição de número 1 do País na próxima atualização da ATP, na segunda-feira que vem. Bellucci cairá do 55º posto para o 64º. Assim, será superado por Rogério Dutra Silva, que vai subir para 63º na próxima lista.

Rogerinho vai ascender no ranking apesar de também cair na estreia em Braunschweig. Na segunda, ele foi eliminado pelo francês Axel Michon, do qualifying, por 6/4, 6/7 (7/9). O brasileiro subirá posições porque defendia poucos pontos nesta semana.

Outro representante do Brasil em Braunschweig, Thiago Monteiro foi outro a cair logo na estreia. Nesta terça, ele foi eliminado pelo eslovaco Jozef Kovalik por 6/3 e 7/6 (7/5).