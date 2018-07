Bellucci perde na estreia em Gstaad e amplia má fase

Bellucci era o atual campeão do ATP 250 suíço, mas não resistiu a Delbonis, que entrou em quadra embalado pela boa campanha no Torneio de Hamburgo na semana passada, quando foi vice-campeão e eliminou o suíço Roger Federer nas semifinais. Derrotado, o brasileiro ampliou o seu retrospecto negativo na temporada.

No primeiro set, Bellucci não conseguiu ameaçar o saque de Delbonis, salvou dois break points, mas acabou perdendo o seu serviço no 12º game e foi batido na parcial por 7/5. Depois, a partida foi paralisada por aproximadamente uma hora em razão da chuva em Gstaad.

Quando o duelo foi retomado, Bellucci e Delbonis fizeram um set equilibrado. O brasileiro salvou seis break points e desperdiçou quatro chances de quebrar o serviço do argentino. Assim, o segundo set seguiu para o tie-break. Delbonis venceu por 7/2 e eliminou o brasileiro na primeira rodada do Torneio de Gstaad. Agora, o tenista argentino vai encarar o espanhol Marcel Granollers.

Também nesta terça, os tenistas espanhóis venceram quatro partidas. Guillermo García Lopez, número 78 do mundo, passou pelo romeno Adrian Ungur (6/4, 6/7 e 6/1), e será o primeiro adversário do argentino Juan Monaco em Gstaad. Pablo Andujar, 50ª colocado no ranking da ATP, derrotou o romeno Victor Crivoi (6/1 e 6/2) e vai encarar o russo Mikhail Youzhny na segunda rodada em Gstaad.

Número 62 do mundo, Daniel Gimeno Traver bateu o francês Kenny De Schepper com um duplo 6/4 e agora enfrentará o suíço Stanilas Wawrinka. Já Roberto Bautista, 48º colocado no ranking da ATP, venceu o local Henri Laaksonen, número 187 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Seu próximo oponente será o romeno Victor Hanescu, número 54 do mundo, que eliminou o alemão Dustin Brown (7/6 e 6/2).