Bellucci perde nas oitavas e cai em challenger alemão

Thomaz Bellucci voltou a decepcionar no circuito profissional nesta quarta-feira. O tenista número 1 do Brasil não resistiu ao suíço Henri Laaksonen, número 260 do ranking da ATP, e foi eliminado nas oitavas de final do Challenger de Marburg, na Alemanha.

Bellucci chegou a sair na frente, mas não conseguiu sustentar a vantagem e acabou sofrendo a virada, pelo placar de 6/3, 3/6 e 7/6 (7/4). "Não fiz um bom jogo hoje. Acabei encurtando minhas bolas no decorrer do jogo, deixando ele jogar mais à vontade e não consegui reverter a situação", admitiu.

O brasileiro estava disputando um torneio do nível challenger para preencher seu calendário depois da inesperada derrota logo na primeira rodada do qualifying de Wimbledon, na semana passada. Com a nova queda, ele anunciou que disputará na próxima semana o Challenger de Braunschweig, na Alemanha.

"Agora é olhar para frente. Foi o meu primeiro torneio no saibro dessa gira na Europa. Vou trabalhar o que não foi bom e seguir me preparando para voltar a conquistar uma sequência de vitórias para ganhar confiança e voltar a jogar bem", disse Bellucci, que foi campeão em Braunschweig no ano de 2012.