Bellucci perde no quali e fica fora da disputa em Montecarlo

MONTECARLO - Se Thomaz Bellucci tinha esperanças de conseguir entrar na chave principal de Roland Garros, é melhor ele começar a repensar os planos. Na primeira rodada do qualifying do Masters 1000 de Montecarlo de tênis, neste sábado, o brasileiro estreou com derrota para o espanhol Albert Montañes, terceiro favorito, e perdeu a chance de disputar o torneio realizado no saibro no principado de Mônaco.

A derrota foi num jogo que durou apenas uma hora e 18 minutos, com parciais de 6/1 e 6/4 para o espanhol que é o número 57 do mundo. Bellucci hoje é 105.º do ranking, apenas, e não jogava desde o quali do Masters de Miami, quando também perdeu na primeira rodada.

Ele vinha de quartas de final no Rio Open e semi no Brasil Open, mas teve queda de rendimento quando passou a sofrer com problemas de desidratação que o fizeram abrir mão de jogar a Davis no fim de semana passado. Belucci era o único brasileiro inscrito na chave de simples em Montecarlo.