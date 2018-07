Bellucci perde para checo e cai no qualifying do Masters de Xangai

Com apenas 56 vagas na chave principal, um Masters 1000 costuma começar para valer já no qualifying, que serve quase como primeira rodada. Número 67 do ranking mundial, Thomaz Bellucci precisou entrar nesta fase do torneio em Xangai, na China, mas não conseguiu avançar.

Depois de estrear com vitória sobre o australiano Matthew Ebden, apenas o 296.º do ranking mundial, sábado, neste domingo o brasileiro encarou um rival duro, o checo Lukas Rosol, 88.º do ranking, e perdeu por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4, dando adeus à oportunidade de jogar o torneio.

Bellucci era um dos favoritos a "furar" o quali, entrando como sétimo cabeça de chave. Em fase inconstante, o brasileiro, que já foi o 21.º do mundo, chegou até as quartas de final da Olimpíada (perdeu só para Rafael Nadal, de virada), e foi semifinalista em Shenzhen, também na China. Por outro lado, caiu na primeira rodada do US Open e perdeu seus dois jogos no duelo contra a Bélgica na Davis, ambos para atletas fora do Top 100.

OUTROS JOGOS

O russo Mikhail Youzhny (51.º), o britânico Kyle Edmund (54.º) e o alemão Taylor Fritz (58.º) estão entre os tenistas que furaram o quali neste domingo, dia que também começaram os jogos da chave principal.

Convidado da organização, o chinês Di Wu, só o 184.º do mundo, surpreendeu ao eliminar o uruguaio Pablo Cuevas, 16.º cabeça de chave. Outro tenista local, Zhe Li não foi páreo para o sul-africano Kevin Anderson. Já o italiano Fabio Fognini eliminou o espanhol Albert Ramos-Vinolas. Ele será o rival de Novak Djokovic na segunda rodada.