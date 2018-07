Bellucci perde para dominicano e cai nas semi do ATP de Quito

Depois de uma semana com bons resultados, inclusive com vitórias carregadas de emoção e garra, o brasileiro Thomaz Bellucci não conseguiu passar pelo dominicano Victor Estrella Burgos nas semifinais do ATP 250 de Quito, no Equador, que abre a série de torneios pela América do Sul em quadras de saibro. Em jogo atrapalhado pela chuva, o tenista da República Dominicana venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5.

Na última terça-feira, Thomaz Bellucci havia estreado com uma difícil vitória sobre o equatoriano Giovanni Lapentti e, menos de 24 horas depois, bateu o argentino Horácio Zeballos também na base da superação. Na sexta ganhou mais facilmente do espanhol Albert Montañes, mas caiu para Victor Estrella Burgos, encerrando um bom desempenho neste início de temporada no saibro. Antes, em 2015, caiu na primeira rodada do ATP 250 de Auckland (Nova Zelândia) e do Aberto da Austrália - ambos em piso duro.

Com a derrota, o tenista brasileiro segue sem chegar a uma final de ATP desde 2012, ano da sua última conquista. A última decisão foi em Moscou, onde perdeu para o italiano Andreas Seppi na quadra dura. Naquele mesmo ano, Thomaz Bellucci também teve sua última conquista - em Gstaad, na Suíça, batendo o sérvio Janko Tipsarevic na decisão.

Neste sábado, Thomaz Bellucci até equilibrou o jogo contra Victor Estrella Burgos, mas falhou nos momentos decisivos. No primeiro set, nenhum dos dois tenistas conseguiu quebrar o saque. No tie-break, o brasileiro perdeu por 7 a 5 e sentiu o golpe para a sequência da partida.

Na segunda parcial, sem a mesma força, o brasileiro foi quebrado logo no primeiro game e acabou ajudado pela chuva, que começou a cair quando Victor Estrella Burgos iria sacar para fechar o duelo com 5 a 4 a favor. Depois de três horas de paralisação, os tenistas voltaram à quadra e o brasileiro deu sinal de vida ao quebrar o saque do dominicano e empatar o set em 5 a 5. Na sequência, porém, foi novamente quebrado e o rival não permitiu mais a reação de Thomaz Bellucci.

NA FRANÇA

O principal favorito ao título do ATP 250 de Montpellier, disputado em quadras rápidas indoor, caiu nas semifinais neste sábado. Cabeça de chave número 1, o francês Gael Monfils foi derrotado pelo compatriota Richard Gasquet, quatro pré-classificado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Na decisão deste domingo, Gasquet terá pela frente o polonês Jerzy Janowicz, que teve mais trabalho para eliminar o português João Sousa. A partida terminou em 2 sets a 1 para o tenista da Polônia - com parciais de 7/6 (11/9), 3/6 e 6/1.

NA CROÁCIA

No ATP 250 de Zagreb, também disputado em quadras rápidas indoor, os dois cabeças de chave mais bem ranqueados que haviam passado às semifinais confirmaram o favoritismo e estão na decisão. Terceiro pré-classificado, o espanhol Guillermo García-López bateu o cipriota Marcos Baghdatis com um duplo 6/4 e jogará contra o italiano Andreas Seppi, cabeça 5, que ganhou do espanhol Marcel Granollers por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1.