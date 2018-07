Bellucci perde para português e é eliminado na estreia em Miami

MIAMI - O brasileiro Thomaz Bellucci decepcionou nesta quarta-feira e foi eliminado logo na primeira rodada do Masters 1000 de Miami. Após avançar até as oitavas de final em Indian Wells na semana passada, quando perdeu para o suíço Roger Federer, o número 47 do mundo caiu precocemente na Flórida ao perder para o português Frederico Gil, 85º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 32 minutos.

No primeiro set, Bellucci cometeu quatro duplas-faltas, desperdiçou o único break point que teve e foi quebrado no quarto game. Assim, Gil venceu a parcial por 6/3. O tenista português manteve o embalo no começo do segundo set e chegou a abrir 4/1 com duas quebras de serviço. O brasileiro ainda esboçou uma reação, devolveu uma quebra de saque, mas não conseguiu evitar a derrota na parcial por 6/4 e no jogo por 2 sets a 0. Na segunda rodada, Gil vai duelar com o alemão Philipp Kohlschreiber, número 35 do mundo.

Com a derrota desta quarta-feira, Bellucci repetiu a campanha de 2011 em Miami, quando caiu na primeira rodada para o norte-americano James Blake. O tenista voltará a jogar entre os dias 6 e 8 de abril, quando a equipe brasileira vai enfrentar a Colômbia pela repescagem da Copa Davis, em duelo marcado para a cidade de São José do Rio Preto, no interior paulista.

Também nesta quarta-feira, o colombiano Alejandro Falla avançou com o abandono do usbeque Denis Istomin quando liderava por 6/2 e 2/1. Na segunda rodada, ele vai duelar com o britânico Andy Murray. O búlgaro Grigor Dimitrov e o holandês Robin Haase também avançaram para a segunda rodada do Masters 1000 de Miami.