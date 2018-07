Bellucci perde três posições no ranking antes da Austrália

O brasileiro Thomaz Bellucci sofreu mais uma queda no ranking da ATP. Na atualização da lista antes do início do Aberto da Austrália, que começou nesta segunda-feira, em Melbourne, o melhor tenista do País caiu três posições e agora ocupa a 65ª colocação, com 753 pontos.

Na última semana, Bellucci participou do Torneio de Auckland e foi eliminado logo na sua partida de estreia ao perder para o checo Jiri Vesely. E seu algoz foi exatamente um dos tenistas a ultrapassá-lo no ranking. Vesely foi campeão em Auckland, subiu 24 posições na lista e agora está em 39.º lugar.

O sérvio Viktor Troicki, outro tenista campeão na semana passada ao vencer o Torneio de Sydney, também passou Bellucci ao saltar do 92.º lugar para o 54.º. Já o casaque Mikhail Kukushkin, vice-campeão em Sydney, ultrapassou Bellucci ao ganhar 15 posições e atingir a 51ª colocação.

E o brasileiro pode sofrer nova queda no ranking na próxima atualização se não se sair bem no Aberto da Austrália. Afinal, no ano passado, Bellucci avançou até a segunda rodada depois de superar o qualifying. Agora, ele vai estrear diante do espanhol David Ferrer, número 10 do mundo, em Melbourne, em partida marcada para esta terça-feira.

Sem mudanças nas 14 primeiras posições, o ranking da ATP continua sendo liderado pelo sérvio Novak Djokovic, que atingiu a 130ª semana como número 1 do mundo, com 11.405. E essa condição será mantida após o Aberto da Austrália se o sérvio ao menos avançar até as oitavas de final.

O suíço Roger Federer permanece na segunda colocação, com 9.875 pontos. E, sem mudanças nesta semana, o Top 10 é completado, em ordem, pelo espanhol Rafael Nadal, pelo suíço Stan Wawrinka, pelo japonês Kei Nishikori, pelo britânico Andy Murray, pelo checo Tomas Berdych, pelo canadense Milos Raonic, pelo croata Marin Cilic e por Ferrer.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 11.405 pontos

2.º - Roger Federer (SUI) - 9.875

3.º - Rafael Nadal (ESP) - 6.585

4.º - Stan Wawrinka (SUI) - 5.370

5.º - Kei Nishikori (JAP) - 5.025

6.º - Andy Murray (GBR) - 4.675

7.º - Tomas Berdych (RCH) - 4.660

8.º - Milos Raonic (CAN) - 4.575

9.º - Marin Cilic (CRO) - 4.150

10.º - David Ferrer (ESP) - 4.145

11.º - Grigor Dimitrov (BUL) - 3.645

12.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - 2.740

13.º - Ernests Gulbis (LET) - 2.455

14.º - Feliciano López (ESP) - 2.130

15.º - Kevin Anderson (AFS) - 2.125

16.º - Roberto Bautista (ESP) - 2.110

17.º - Tommy Robredo (ESP) - 2.015

18.º - Fabio Fognini (ITA) - 1.790

19.º - Gael Monfils (FRA) - 1.770

20.º - Gilles Simon (FRA) - 1.730

--------------------------------

65.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 753

115.º - João Souza (BRA) - 488

166.º - André Ghem (BRA) - 309

219.º - Fabiano de Paula (BRA) - 224