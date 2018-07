Bellucci pode encarar Berdych no Masters de Indian Wells

Bellucci vai começar sua trajetória na competição norte-americana direto na segunda rodada por ser um dos 32 cabeças de chave. Assim, terá descanso na rodada de abertura, aguardando o confronto entre Coric e o francês Lucas Pouille. Favorito, o croata ajudou a eliminar o Brasil nos playoffs da Copa Davis no ano passado. No duelo entre Coric e Bellucci, o brasileiro desistiu no quarto set quando o rival se encaminhava para a vitória.

Se cruzar com Coric e levar a melhor, o brasileiro terá uma parada ainda mais complicada pela frente na terceira rodada. O 33º colocado do ranking poderá enfrentar o checo Tomas Berdych, atual número 7 do mundo, ou o argentino Juan Martín del Potro, que está voltando de uma sequência de lesões, mas já foi o quarto do mundo.

Entre os favoritos, o sérvio Novak Djokovic também descansará na estreia. Na segunda rodada, o líder do ranking terá pela frente o vencedor do duelo entre o russo Teimuraz Gabashvili e um tenista do qualifying, ainda não definido. Na outra ponta da chave, o escocês Andy Murray vai encarar quem vencer do confronto entre o espanhol Marcel Granollers e o bósnio Damir Dzumhur.

Atual número quatro do mundo, o suíço Stan Wawrinka vai esperar pelo jogo entre o russo Dmitry Tursunov e o ucraniano Illya Marchenko - seu compatriota Roger Federer não competirá em Indian Wells porque ainda se recupera de cirurgia no joelho. O espanhol Rafael Nadal aguardará pelo confronto entre Gilles Müller, de Luxemburgo, e o dominicano Victor Estrella Burgos.

QUALIFYING - Dois brasileiros entraram na disputa por uma vaga na chave principal, mas acabaram sendo eliminados ainda na rodada de estreia do qualifying. Caio Zampieri, 320º do ranking, perdeu do norte-americano Austin Krajicek, enquanto Fernando Romboli, atual 340º do mundo, caiu diante do alemão Mischa Zverev.