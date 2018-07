Bellucci pode pegar Nadal nas oitavas de Roland Garros

O sorteio dos confrontos da chave principal do Torneio de Roland Garros, que começa no próximo domingo, foi realizado nesta sexta-feira e colocou o brasileiro Thomaz Bellucci no caminho do principal favorito ao título, o espanhol Rafael Nadal, maior tenista em piso de saibro da atualidade.

Bellucci irá estrear no Grand Slam parisiense contra o francês Michael Llodra, 46.º colocado do ranking da ATP, e se vencer o rival e os dois próximos adversários que poderá ter pela frente, tem grande chance de encarar Nadal nas oitavas de final.

Caso passe por Llodra em sua estreia, Bellucci irá enfrentar na segunda rodada o vencedor de um confronto entre dois tenistas vindos do torneio qualificatório. Já na terceira rodada, o croata Ivan Ljubicic, 14.º cabeça de chave, é o principal favorito a um teórico confronto com o tenista brasileiro.

Já Nadal deverá ter um caminho bastante suave até as oitavas de final. Ele estreará contra o italiano Gianni Mina, apenas o 653.º do mundo. Em seguida, caso confirme o seu favoritismo, o tenista número 2 do ranking irá enfrentar o ganhador do duelo entre o argentino Horacio Zeballos e um jogador vindo do qualificatório.

Já na terceira rodada, o australiano Lleyton Hewitt aparece como principal favorito a encarar o espanhol, que tem o sérvio Novak Djokovic como rival de maior nível no caminho de sua chave, em uma eventual semifinal.

FEDERER - Se Nadal teve sorte no sorteio das chaves do Grand Slam, o suíço Roger Federer, atual campeão e líder do ranking mundial, deverá ter um caminho um pouco mais complicado na sua busca pelo bicampeonato.

Ele irá enfrentar na estreia o austríaco Peter Luczak, 71.º no ranking da ATP. Em seguida, o espanhol Feliciano López, o suíço Stanislas Wawrinka e o francês Gael Monfils, todos eles perigosos no saibro, aparecem no caminho de Federer.

Além disso, o britânico Andy Murray, quarto cabeça de chave, e o sueco Robin Soderling, algoz de Nadal em Paris no ano passado, estão no mesmo lado da chave de Federer.

OUTROS FAVORITOS - No grupo dos principais cabeças de chave em meio ao favoritismo de Nadal e Federer, Murray irá estrear contra o anfitrião Richard Gasquet.

Já o sérvio Djokovic, número 3 do mundo, começará a sua caminhada diante do casaque Evgeny Korolev e tem os espanhóis David Ferrer e Juan Carlos Ferrero como possíveis adversários na sequência.

Atual vice-campeão e quinto cabeça de chave desta edição de Roland Garros, Soderling estreará contra o francês Laurent Recouderc.

MELLO DÁ AZAR - Outro brasileiro já garantido na chave principal, Ricardo Mello, número 91 do mundo, deu azar no sorteio da chave principal e terá de medir forças logo na estreia com o croata Marin Cilic, 14.º colocado do mundo e décimo cabeça de chave.