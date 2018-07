Bellucci prevê dificuldade em 1.ª final em quadra dura O brasileiro Thomaz Bellucci chegou à decisão do Torneio de Moscou neste sábado, ao bater o croata Ivo Karlovic por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/4, nas semifinais. Agora o tenista número 1 do País terá pela frente o italiano Andreas Seppi, neste domingo, em sua primeira final da carreira em quadras duras.