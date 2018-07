Bellucci prevê estreia difícil contra belga em Wimbledon

Na véspera de sua estreia em Wimbledon, Thomaz Bellucci, 62.º colocado do ranking mundial do tênis, previu uma difícil partida contra o belga Ruben Bemelmans, número 188 do mundo. O jogo pela primeira rodada do Grand Slam londrino acontece nesta segunda-feira, por volta das 9h30 (horário de Brasília).

"Estreia difícil", admitiu o tenista número 1 do Brasil. "O Bemelmans gosta muito de jogar em piso rápido, está vindo com ritmo do qualifying e torna-se perigoso nessas condições", acrescentou Bellucci.

Bellucci enfrentou Bemelmans em três oportunidades e ganhou dois jogos, o último deles no Torneio de Munique, em 2014, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 6/3. No entanto, pesa contra o brasileiro o fato de não ter vencido uma partida em quadra de grama desde 2011.

O paulista faz sua sétima participação em Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. No ano passado, ele foi superado em três sets pelo espanhol Rafael Nadal logo na estreia. O brasileiro tem a terceira rodada de 2010 como seu melhor desempenho em Londres, mas não vence uma partida no torneio desde então.

Caso avance no torneio, Bellucci vai encarar o norte-americano Sam Querrey ou o checo Lukas Rosol na segunda rodada. Na sequência, o número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic é o provável adversário.

Além da estreia de Bellucci, a segunda rodada terá outros jogos de destaque nesta segunda-feira. Djokovic vai encarar o britânico James Ward, o suíço Roger Federer terá pela frente o argentino Guido Pella e a espanhola Garbiñe Muguruza enfrentará a italiana Camila Giorgi.