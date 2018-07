Bellucci prevê estreia difícil no Aberto da Austrália

MELBOURNE - O brasileiro Thomaz Bellucci começa sua participação no Aberto da Austrália nesta terça-feira contra um tenista bem conhecido. O número 37 do mundo vai enfrentar o israelense Dudi Sela, que o derrotou nos dois confrontos anteriores, disputados no ano passado, no US Open e no ATP Challenger Finals. Por isso, ele admite que a estreia será complicada.

"É uma primeira rodada difícil. Apesar de ter perdido os dois jogos que disputamos, acredito que não haja um favorito para esta partida. Ganha quem conseguir impor seu jogo", analisou o brasileiro, que deve entrar em quadra às 3 horas (de Brasília) para começar a disputar pela quarta vez consecutiva o Aberto da Austrália.

Conhecendo bem Sela, Bellucci comentou a estratégia que o israelense deve adotar na partida. "Ele (Sela) não é um jogador muito potente, mas que se movimenta muito bem e varia o ritmo de jogo. Ele vai tentar jogar com o meu peso de bola e contra-atacar", afirmou.

Além de Bellucci, outros dois brasileiros estreiam na terça-feira na chave de simples do Aberto da Austrália. Ricardo Mello vai enfrentar o espanhol Roberto Bautista-Agut, que veio do qualifying, enquanto João Souza, o Feijão, vai encarar o australiano Matthew Ebden.