Bellucci prevê 'experiência única' diante de Federer

SÃO PAULO - Dentro de poucas horas Thomaz Bellucci estará em quadra diante do ídolo Roger Federer, número 2 do ranking da ATP, e o brasileiro mostra empolgação. Para o tenista da casa, o jogo-exibição do Gillette Federer Tour no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, será uma " experiência única". "Pode ser um dos jogos mais importantes que eu já tenha feito. Tomara que eu faça um bom jogo e que o público compareça. O resultado não vai ser o mais importante", afirma.

E ele garante estar completamente preparado para jogar tênis nesta quinta-feira depois de superar uma lesão no ombro esquerdo, que o tirou do ATP Challenger Tour na última semana. "Estou treinando normalmente nessa semana, já estou muito bem para jogar hoje (quinta)", comenta. Bellucci e Federer se enfrentarão logo após o confronto de duplas às 19h30 entre os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares e os gêmeos norte-americanos Bob e Mike Bryan.