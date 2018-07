Bellucci prevê jogo 'difícil' contra Youzhny em Valência

O brasileiro Thomaz Bellucci estreia nesta quarta-feira no Torneio de Valência, na Espanha. Vindo do qualifying, o número 58 do mundo do mundo terá pela frente um velho conhecido, o russo e atual campeão Mikhail Youzhny, 27.º do ranking, em duelo no qual ele espera bastante dificuldade.

"Já joguei muitas vezes contra ele (Youzhny) e espero um jogo difícil, como sempre", declarou o brasileiro. "Ele foi campeão aqui no passado, então Valência é um lugar em que ele deve jogar muito bem. Mas ele também tem a pressão de defender os pontos e eu vou usar isso ao meu favor", completou.

Será o quinto duelo entre Bellucci e Youzhny no circuito, sendo que o russo leva vantagem com três vitórias até o momento. O brasileiro, no entanto, vem em bom momento e chegou nas quartas de final em Viena na semana passada. Além disso, disputará pela primeira vez a chave principal em Valência, depois de passar bem por Michael Berrer e Ricardas Berankis no qualifying.