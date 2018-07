Bellucci promete ser 'agressivo' para tentar surpreender Ferrer

Thomaz Bellucci não terá vida fácil em sua estreia no Aberto da Austrália. Na madrugada de segunda para terça-feira, à 1h (de Brasília), o número 65 do mundo enfrentará o espanhol David Ferrer, décimo colocado no ranking da ATP e cabeça de chave número 9 do Grand Slam. E para não cair logo na primeira rodada em Melbourne, o brasileiro deu a receita do que terá que fazer.

"Tenho que encará-lo de frente e fazer um jogo agressivo, pressionando ele desde o início. Costumo fazer bons jogos contra jogadores do nível do Ferrer e acho que dessa vez não será diferente. Espero elevar meu nível ao máximo para sair com a vitória", declarou.

Será o sétimo confronto entre os tenistas, com ampla vantagem para Ferrer, que tem cinco vitórias até o momento. Para o técnico de Thomaz Bellucci, João Zwetsch, o brasileiro precisa evitar prolongar muito a partida desta terça se quiser ter alguma chance contra o espanhol.

"Uma vitória assim é possível. Jogo duro, cinco sets complica um pouco ainda mais contra o Ferrer, que é um cara consistente, sólido e fisicamente muito forte. A gente sabe que o Thomaz pode, jogando um nível alto de tênis e conseguindo se manter focado em grande parte do jogo, ter uma chance de surpreender e vamos atrás dela", apontou.