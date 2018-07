Bellucci retorna ao tênis com vitória em Stuttgart

SÃO PAULO - O brasileiro Thomaz Bellucci voltou bem ao circuito do tênis. Sem entrar em quadra desde o final de abril por causa de uma lesão abdominal, o brasileiro estreou com vitória do Torneio de Stuttgart, na Alemanha, disputado em quadras de saibro e que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP.

Nesta terça-feira, o número 56 do mundo precisou de apenas 1 hora e 15 minutos para derrotar o checo Lukas Rosol, 40º colocado no ranking da ATP e sétimo cabeça de chave em Stuttgart, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

No primeiro set da partida, Bellucci salvou os seis break points que Rosol teve e converteu um de dois, no nono game, para vencer por 6/4. Na segunda parcial, o brasileiro não teve o seu saque ameaçado e aproveitou a nova chance que teve para quebrar o serviço do checo, novamente no nono game, e garantir mais um triunfo por 6/4.

Esta foi a segunda partida entre Bellucci e Rosol, que ficou conhecido por eliminar o espanhol Rafael Nadal na edição de 2012 de Wimbledon. No ano passado, o brasileiro derrotou o checo na primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells.

Em queda no ranking por não ter entrado em quadra nos últimos meses - sua última partida havia sido no Torneio de Barcelona -, Bellucci terá que fazer boa campanha em Stuttgart para não perder mais posições, pois no ano passado foi semifinalista do ATP 250 alemão, sendo eliminado pelo sérvio Janko Tipsarevic.

Nas oitavas de final, o brasileiro vai encarar o vencedor da partida entre o romeno Victor Hanescu, número 51 do mundo, e o russo Dmitry Tursunov, 67º colocado no ranking da ATP.