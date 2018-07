Bellucci se diz aliviado após virada em estreia

"Estou me sentindo mais leve agora. Eu vinha fazendo tudo certo nos treinos e na hora dos jogos estava errando bolas injustificáveis", afirmou Bellucci, que vinha de uma série de quatro derrotas nos últimos torneios.

Nesta terça, o brasileiro teve dificuldade no início da partida e perdeu o saque logo em seu primeiro game de serviço. "O jogo começou bem estranho. O cara quebrou meu serviço logo no segundo game e demorei um pouco pra achar a direita dele. Acho que consegui jogar hoje com mais profundidade e depois passei a comandar mais os pontos", avaliou.

Para Bellucci, suas bolas com "spin" no fundo de quadra foram determinantes para a vitória. "Terminei o jogo sabendo que tenho um spin pesado para o saibro. Preciso colocar isso na minha cabeça que, com quatro, cinco spins fundos, eu passo a cansar os caras. Mesmo com a vantagem no segundo set, mantive as bolas fundas e a paciência".

O número 1 do Brasil voltará à quadra nesta quarta-feira, por voltas das 8h30 (horário de Brasília), para enfrentar o francês Edouard Roger-Vasselin, que eliminou o brasileiro Marcos Daniel na estreia. Bellucci e Roger-Vasselin nunca se enfrentaram no circuito profissional.