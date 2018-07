Bellucci se diz satisfeito com campanha em Barcelona

"No final das contas foi um ótimo torneio. Acho que venho mantendo um bom nível de jogo, muito mais consistente do que no ano passado e isso é o mais importante. Do mais, é continuar tendo paciência e tranquilidade para chegar a um resultado expressivo em um Masters ou Grand Slam", avaliou Bellucci, que deve voltar a ser o número 28 do mundo na próxima segunda-feira.

Em Barcelona, Bellucci venceu três partidas seguidas - o finlandês Jarkko Nieminen, o romeno Victor Hanescu e Guilhermo Garcia-López - e conseguiu sua melhor campanha em um torneio ATP 500. O brasileiro só parou no espanhol David Ferrer, especialista em saibro e ex-número quatro do mundo, que venceu por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/0.

"O início do jogo foi fundamental. Tive a chance de quebrar o saque do Ferrer nos três primeiros games e não consegui", lamentou o brasileiro, ao avaliar seu desempenho na partida. "Se tivesse conseguido um break logo do início, poderia ter me soltado mais no jogo e reagido. Mas ele jogou muito sólido também", reconheceu.

Atual número 33 do mundo, Bellucci quer permanecer entre os 30 melhores do ranking para ser um dos cabeças de chave em Roland Garros, que será disputado no final de maio. Para tanto, vai buscar um bom resultado no Masters 1000 de Roma na próxima semana.