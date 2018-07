Bellucci se diz surpreso com vitória sobre Ljubicic O paulista Thomaz Bellucci admitiu que ficou surpreso com a boa vitória sobre o croata Ivan Ljubicic, número 16 do mundo, neste sábado, pela terceira rodada de Roland Garros. O tenista número 1 do Brasil não se intimidou com a experiência do rival e venceu por 3 sets a 0, assegurando vaga nas oitavas de final de um Grand Slam pela primeira vez na carreira.