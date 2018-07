Bellucci se garante no US Open antes de deixar Top 100

NOVA YORK - Thomaz Bellucci escapou de disputar a fase de classificação para competir no US Open, no fim de agosto, em Nova York. O brasileiro foi confirmado na chave principal do último Grand Slam da temporada nesta quarta-feira a partir da definição da organização do torneio de utilizar o ranking desta semana para anunciar as vagas diretas.

Pelos critérios da competição, entraram na chave principal os 102 primeiros colocados do ranking atual. Bellucci, por ser o 70º na lista da ATP, garantiu sua classificação antecipada. O brasileiro, porém, corria o risco de ficar de fora porque vai cair no ranking a partir da lista atualizada na próxima segunda.

Ele deve aparecer fora do Top 100 após ser eliminado logo na estreia do ATP 500 de Hamburgo. O tenista vem caindo constantemente no ranking porque esteve afastado das quadras nos últimos dois meses em razão de uma lesão no abdome. Ao deixar o Top 100, Bellucci provavelmente não entraria direto na chave principal e precisaria passar pelo qualificatório.

Ao utilizar o ranking desta semana, antes da queda do brasileiro, o US Open acabou ajudando o tenista, o único do Brasil que entrará direto na chave principal. Rogério Silva e João Souza, o Feijão, vão disputar o quali e são os que têm mais chance de fazer companhia a Bellucci.

Entre os favoritos, o US Open contará com seis campeões em quadra: Novak Djokovic, Andy Murray, o atual campeão, David Ferrer, Rafael Nadal, Roger Federer, Juan Martín Del Potro e Lleyton Hewitt.

Os critérios para formar a chave feminina serão anunciados nesta quinta-feira. Teliana Pereira é a brasileira mais bem ranqueada e sonha em disputar uma chave principal de Grand Slam pela primeira vez na carreira. Mas, como ocupa atualmente a 105ª posição, pode ficar de fora, caso a organização do torneio também utilize o ranking desta semana para definir as vagas diretas. Nesse caso, ela teria que disputar o qualificatório.