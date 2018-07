Bellucci se prepara para enfrentar em Nadal em Roland Garros

Ao derrotar no sábado Ivan Ljubicic, 14o cabeça-de-chave, Bellucci tornou-se o primeiro brasileiro desde o tricampeão Guga a alcançar as oitavas-de-final do Aberto da França.

Desde que perdeu para Nadal por 3 sets a 0 há dois anos em Paris, ele já percorreu um longo caminho e avançou no ranking graças a uma bela forma no saibro.

"Estou muito animado por enfrentar Rafa de novo", disse à Reuters Bellucci, que aos nove anos assistiu Guga surpreender em 1997 e conquistar seu primeiro título de Roland Garros.

"É uma grande chance para mim e não tenho pressão. Rafa já venceu quatro vezes aqui então não tem pressão sobre mim e posso mostrar meu jogo, mostrar o que posso fazer contra esses jogadores. Estou bastante confiante para enfrentá-lo".

Bellucci, número 29 do mundo, afirmou ainda que a experiência de ter enfrentado Nadal antes é uma vantagem, mas que isso não reduz o desafio.

"Eu vou dar o meu menor e não ficarei frustrado. Ele talvez seja o melhor jogador a atuar no saibro, mas quando eu o enfrentei há dois anos eu não tinha muita experiência e tinha apenas começado a jogar em torneios grandes".

"Agora eu sei como me preparar para esses grandes jogos".