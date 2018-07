Bellucci segue em 25.º na ATP; Djokovic persegue Nadal

Bellucci luta para se manter no top 30 da ATP durante o Grand Slam francês, no qual defenderá os 180 pontos conquistados por ter avançado às oitavas de final do torneio no ano passado.

Já o brasileiro Ricardo Mello, que estreia nesta segunda-feira em Roland Garros contra o norte-americano Mardy Fish, caiu uma posição no ranking e agora figura como 89.º do mundo.

Confirmado nesta segunda-feira pela 50.ª semana seguida na liderança do ranking mundial, Rafael Nadal corre o risco de perder a ponta em Roland Garros. Por ser o atual campeão do torneio, ele defenderá os 2.000 pontos que conquistou pelo título do ano passado, enquanto o sérvio Novak Djokovic, o vice-líder, tomará a liderança se avançar à final na capital francesa ou se o espanhol não voltar a levar o título.

Já o suíço Roger Federer se manteve na terceira posição, com 8.390 pontos, com boa vantagem sobre o britânico Andy Murray e o sueco Robin Soderling, respectivos quarto e quinto colocados.

No grupo dos 20 mais bem posicionados, as principais novidades foram a queda de duas posições do francês Richard Gasquet, que agora é o 16.º no geral, e de três postos do espanhol Fernando Verdasco, que caiu para 20.º Já o alemão Florian Mayer subiu duas colocações e figura em 19.º.

Ranking da ATP, 23/5:

1.º Rafael Nadal (ESP), 12.070 pontos

2.º Novak Djokovic (SER), 11.665

3.º Roger Federer (SUI), 8.390

4.º Andy Murray (GBR), 6.085

5.º Robin Soderling (SUE), 5.435

6.º Tomas Berdych (RCH), 4.200

7.º David Ferrer (ESP), 4.060

8.º Jurgen Melzer (AUT), 2.850

9.º Gael Monfils (FRA), 2.465

10.º Mardy Fish (EUA), 2.395

11.º Andy Roddick (EUA), 2.290

12.º Nicolas Almagro (ESP), 2.225

13.º Mikhail Youzhny (RUS), 2.010

14.º Stanislas Wawrinka (SUI), 1.920

15.º Viktor Troicki (SER), 1.840

16.º Richard Gasquet (FRA), 1.755

17.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 1.570

18.º Gilles Simon (FRA), 1.565

19.º Florian Mayer (ALE), 1.555

20.º Fernando Verdasco (ESP), 1.515

25.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.395

89.º Ricardo Mello (BRA), 580

125.º João Souza (BRA), 453

142.º Rogério Dutra Silva (BRA), 419

153.º Marcos Daniel (BRA), 378

190.º Julio Silva (BRA), 284