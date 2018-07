Bellucci sobe 12 posições e se aproxima do Top 50 após ser vice em Houston

A boa participação no Torneio de Houston, um ATP 250, rendeu a Thomaz Bellucci uma ascensão no ranking mundial do tênis, atualizado nesta segunda-feira. Vice-campeão do evento norte-americano, encerrado no último domingo, o brasileiro ganhou 12 posições e agora ocupa o 53º lugar, com 876 pontos.

Na última semana, Bellucci ganhou quatro partidas em Houston e só parou na decisão, quando perdeu para o norte-americano Steve Johnson em uma final definida em três sets. Assim, o brasileiro se aproximou do Top 50 do ranking com essa campanha nos Estados Unidos.

Enquanto Bellucci se destacou em Houston, os outros dois brasileiros que atuaram no ATP 250 norte-americano foram bem mais discretos. Rogério Dutra Silva perdeu logo no seu jogo de estreia e caiu uma posição, para o 70º lugar. Já Thiago Monteiro perdeu nas oitavas de final e ascendeu um posto, passando a ser o número 80 do mundo.

O ranking continua segundo liderado pelo britânico Andy Murray, com 11.600 pontos, seguido pelo sérvio Novak Djokovic, com 7.905, e pelos suíços Stan Wawrinka e Roger Federer. Já o espanhol Rafael Nadal, com o descarte dos pontos relativos ao título do Masters 1000 de Montecarlo em 2016, caiu do quinto para o sétimo lugar.

O japonês Kei Nishikori fez caminho inverso, ascendendo da sétima para a quinta posição, sendo seguido pelo canadense Milos Raonic. E o Top 10 do ranking é completado, em ordem, pelo croata Marin Cilic, pelo austríaco Dominic Thiem e pelo francês Jo-Wilfried Tsonga.

Algoz de Bellucci no último domingo e campeão em Houston, Steve Johnson ganhou quatro posições no ranking e se tornou o número 25 do mundo. Já o croata Borna Coric levou a taça do Torneio de Marrakesh e subiu do 79º para o 49º lugar no ranking.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1.º - Andy Murray (GBR) - 11.600 pontos

2.º - Novak Djokovic (SER) - 7.905

3.º - Stan Wawrinka (SUI) - 5.605

4.º - Roger Federer (SUI) - 5.125

5.º - Kei Nishikori (JAP) - 4.310

6.º - Milos Raonic (CAN) - 4.165

7.º - Rafael Nadal (ESP) - 3.735b

8.º - Marin Cilic (CRO) - 3.385

9.º - Dominic Thiem (AUT) - 3.385

10.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - 2.905

11.º - Grigor Dimitrov (BUL) - 2.880

12.º - Tomas Berdych (RCH) - 2.780

13.º - David Goffin (BEL) - 2.705

14.º - Jack Sock (EUA) - 2.450

15.º - Nick Kyrgios (AUS) - 2.425

16.º - Gael Monfils (FRA) - 2.410

17.º - Lucas Pouille (FRA) - 2.306

18.º - Roberto Bautista Agut (ESP) - 2.145

19.º - Pablo Carreño Busta (ESP) - 2.025

20.º - Alexander Zverev (ALE) - 2.005

53.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 876

70.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 715

80.º - Thiago Monteiro (BRA) - 668

136.º - João Souza (BRA) - 427