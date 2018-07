Bellucci sobe para 28º lugar no ranking da ATP

A boa campanha de Thomaz Bellucci no Torneio de Barcelona, onde parou nas quartas de final, lhe recolocou Top 30 do ranking da ATP, divulgado nesta segunda-feira. Com o desempenho, o tenista brasileiro somou 90 pontos, descartou apenas dez, e assumiu o 28º lugar, com 1.402, igualando a melhor posição da sua carreira, alcançada após a conquista do título do Torneio de Santiago, em fevereiro.

O Brasil tem outros dois tenistas no Top 100. O gaúcho Marcos Daniel, que foi eliminado nas semifinais do Torneio Challenger de Curitiba, está em 90º lugar, com 586 pontos. Já Ricardo Mello, vice-campeão no torneio paranaense, está duas posições atrás.

O espanhol Rafael Nadal, que optou por não atuar em Barcelona, perdeu os pontos do seu título de 2009, mas se manteve em terceiro lugar, agora com 6.480. Ele está atrás do suíço Roger Federer, líder, com 10.690 pontos, e do sérvio Novak Djokovic, segundo colocado, com 7.390 pontos.

Os três primeiros colocados são seguidos por Juan Marin del Potro, Andy Murray e Nikolay Davydenko. Vice-campeão em Barcelona, o sueco Robin Soderling ultrapassou o norte-americano Andy Roddick e assumiu a sétima posição no ranking da ATP. O espanhol Fernando Verdasco, campeão em Barcelona, e o francês Jo-Wilfried Tsonga completam o Top 10 do ranking da ATP.

Ranking da ATP, 26/04:

1.º Roger Federer (SUI), 10.690 pontos

2.º Novak Djokovic (SER), 7.390

3.º Rafael Nadal (ESP), 6.480

4.º Juan Martin del Potro (ARG), 5.725

5.º Andy Murray (ING), 5.485

6.º Nikolay Davydenko (RUS), 5.245

7.º Robin Soderling (SUE), 4.805

8.º Andy Roddick (EUA), 4.780

9.º Fernando Verdasco (ESP), 3.555

10.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.050

11.º Marin Cilic (CRO), 2.980

12.º Fernando González (CHI), 2.745

13.º Mikhail Youzhny (RUS), 2.380

14.º Tomas Berdych (RCH), 2.270

15.º Ivan Ljubicic (CRO), 2.250

16.º Juan Carlos Ferrero (ESP), 2.195

17.º David Ferrer (ESP), 2.105

18.º Gael Monfils (FRA), 2.040

19.º Radek Stepanek (RCH), 1.805

20.º Tommy Haas (ALE), 1.730

---------------------------------

28.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.402

90.º Marcos Daniel (BRA), 586

92.º Ricardo Mello (BRA), 581

116.º Thiago Alves (BRA), 439

118.º João Souza (BRA), 436

150.º Júlio Silva (BRA), 336

189.º Ricardo Hocevar (BRA), 240