Bellucci sobe para 37º lugar no ranking da ATP

LONDRES - O brasileiro Thomaz Bellucci parou nas oitavas de Torneio de Auckland, ao perder para o belga Oliver Rochus, mas mesmo assim subiu uma posição no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira. O melhor tenista do País na lista ultrapassou o australiano Bernard Tomic e reassumiu o 37º lugar, com 1.060 pontos.

Com os principais tenistas fora das quadras na semana passada, o ranking da ATP apresentou poucas novidades nesta semana. Assim, o sérvio Novak Djokovic, com 13.630 pontos, completou a 29ª semana seguida na liderança da lista, que não apresentou mudanças nas 11 primeiras posições.

Djokovic é seguido pelo espanhol Rafael Nadal, com 9.595 pontos, pelo suíço Roger Federer, com 8.010 pontos, e pelo britânico Andy Murray, com 7.380 pontos. Campeão do Torneio de Auckland no sábado, o espanhol David Ferrer permanece na quinta colocação na lista. Ele está à frente do francês Jo-Wilfried Tsonga, do checo Tomas Berdych, do norte-americano Mardy Fish e do sérvio Janko Tipsarevic e do também espanhol Nicolas Almagro, que completam o Top 10 da lista.

O francês Gilles Simon, que não defendeu o seu título do Torneio de Sydney, caiu duas posições e agora está em 14º lugar. O finlandês Jarkko Nieminen, que foi campeão do torneio australiano, subiu 28 posições na lista e alcançou a 49ª posição.

Ranking da ATP, 16/01:

1.º Novak Djokovic (SER), 13.630 pontos

2.º Rafael Nadal (ESP), 9.595

3.º Roger Federer (SUI), 8.010

4.º Andy Murray (GBR), 7.380

5.º David Ferrer (ESP), 4.925

6.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 4.335

7.º Tomas Berdych (RCH), 3.700

8.º Mardy Fish (EUA), 2.965

9.º Janko Tipsarevic (SER), 2.655

10.º Nicolas Almagro (ESP), 2.380

11.º Juan Martín del Potro (ARG), 2.315

12.º Robin Soderling (SUE), 2.120

13.º Alexandr Dolgopolov (UCR), 2.030

14.º Gilles Simon (FRA), 2.005

15.º Gael Monfils (FRA), 1.970

16.º Andy Roddick (EUA), 1.880

17.º John Isner (EUA), 1.800

18.º Richard Gasquet (FRA), 1.765

19.º Feliciano Lopez (ESP), 1.755

20.º Marin Cilic (CRO), 1.665

37.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.060

105.º João Souza (BRA), 544

108.º Ricardo Mello (BRA), 526

120.º Rogério Dutra Silva (BRA), 491

151.º Julio Silva (BRA), 337