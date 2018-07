Bellucci sobe para 68º lugar no ranking após ser vice

A atualização desta segunda-feira do ranking da ATP ficou marcada para os brasileiros pela ascensão dos seus dois principais tenistas na lista. Principal jogador do País, Thomaz Bellucci ascendeu 11 posições e entrou no Top 70 após ser finalista do Challenger de Orleans, na França.

Mesmo derrotado na decisão, Bellucci subiu para a 68ª colocação no ranking ao somar 75 pontos, chegando aos 743. Nesta semana, o brasileiro tentará manter a sua boa fase, que inclui participação decisiva na classificação da equipe do País para o Grupo Mundial da Copa Davis, na disputa do Challenger de Mons, na Bélgica.

Além de Bellucci, agora o Brasil passa a contar com dois tenistas entre os 100 melhores do mundo. Após ser vice-campeão do Challenger de Pereira, na Colômbia, João Souza chegou aos 615 pontos. Assim, Feijão subiu oito posições e alcançou o 93º lugar, voltando ao Top 100, grupo em que não figurava desde abril de 2012.

Novak Djokovic, que soma 12.150 pontos, continua na liderança do ranking. É a 114ª semana que o sérvio emplaca como número 1 do mundo. Ele é seguido pelo espanhol Rafael Nadal, com 8.665, pelos suíços Roger Federer, com 8.170, e Stanislas Wawrinka, com 5.690, e pelo espanhol David Ferrer, com 4.495.

O checo Tomas Berdych agora é o número 6 do mundo, enquanto o japonês Kei Nishikori alcançou a sétima colocação no ranking, a sua melhor posição na lista após ser campeão do Torneio de Kuala Lupur, na Malásia. Ambos ultrapassaram o canadense Milos Raonic, que caiu dois postos e ocupa o oitavo lugar.

O croata Marin Cilic está na nona colocação no ranking e o búlgaro Grigor Dimitrov completa a lista dos dez primeiros do ranking. Já o britânico Andy Murray permaneceu na 11º posição após ser campeão do Torneio de Shenzhen, na China, no último fim de semana.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 12.150 pontos

2º - Rafael Nadal (ESP), 8.665

3º - Roger Federer (SUI), 8.170

4º - Stan Wawrinka, (SUI), 5.690

5º - David Ferrer (ESP), 4.495

6º - Tomas Berdych (RCH), 4.115

7º - Kei Nishikori (JAP), 4.025

8º - Milos Raonic (CAN), 3.965

9º - Marin Cilic (CRO), 3.845

10º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.710

11º - Andy Murray (GBR), 3.365

12º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.065

13º - Ernests Gulbis (LET), 2.455

14º - Juan Martín del Potro (ARG), 2.365

15º - John Isner (EUA), 1.925

16º - Gael Monfils (FRA), 1.915

17º - Roberto Bautista Agut (ESP), 1.910

18º - Fabio Fognini (ITA), 1.870

19º - Kevin Anderson (AFS), 1.840

20º - Feliciano López (ESP), 1.770

68º - Thomaz Bellucci (BRA), 743

93º - João Souza (BRA), 615

176º - André Ghem (BRA), 297

206º - Rogério Dutra Silva (BRA), 244