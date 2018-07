Bellucci sobe para o 63º lugar no ranking após disputar semifinal

O brasileiro Thomaz Bellucci se aproximou do grupo dos 60 melhores tenistas do mundo na atualização desta segunda-feira do ranking da ATP após só parar nas semifinais do Torneio de Quito, no Equador. Com a boa campanha, ele ganhou nove posições na lista e alcançou o 63º lugar.

A boa campanha em Quito levou Bellucci a somar 90 pontos. Assim, o melhor tenista do País no ranking mundial chegou aos 771 e ficou a 13 do Top 60. Agora, nesta semana, ele vai participar do Brasil Open, assim como João Souza (110º colocado no ranking) e Guilherme Clezar (223º), ambos garantidos na chave principal que começará nesta segunda-feira em São Paulo.

Com os principais tenistas de folga na semana seguinte ao Aberto da Austrália, o sérvio Novak Djokovic se manteve na liderança folgada do ranking, com 13.045 pontos, seguido pelo suíço Roger Federer, com 9.205, e pelo espanhol Rafael Nadal, com 5.745. Assim, el atingiu a 133ª semana seguida como número 1 do mundo.

O britânico Andy Murray é o quarto colocado, à frente do japonês Kei Nishikori, do canadense Milos Raonic e do checo Tomas Berdych. Ainda sem jogar em 2015 por causa de uma lesão, o croata Marin Cilic caiu duas posições no ranking e agora é o décimo colocado, tendo sido ultrapassado pelo suíço Stan Wawrinka e pelo espanhol David Ferrer.

Campeão do Torneio de Montpellier, o francês Richard Gasquet subiu quatro posições no ranking e agora ocupa a 24ª colocação. O espanhol Guillermo García-López ascendeu seis postos e está em 27º lugar após levar a taça do Torneio de Zagreb.

Já o dominicano Victor Estrella Burgos, que derrotou Bellucci nas semifinais e foi campeão em Quito, saltou 21 posições e atingiu a 52ª colocação após faturar o primeiro título da sua carreira.

