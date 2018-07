Bellucci sofre nova derrota em Montecarlo O brasileiro Thomaz Belllucci sofreu mais um derrota nesta segunda-feira em Montecarlo. Depois de ser eliminado na sua estreia na chave de simples do Masters 1000 pelo alemão Philipp Kolschreiber, ele voltou à quadra e foi derrotado no seu primeiro jogo no torneio de duplas.