Bellucci substituirá Nalbadian em torneio na Argentina

A Copa Argentina começou na quinta-feira, no Buenos Aires Lawn Tennis Club, e Nalbadian fazia parte do Grupo B, junto com o cipriota Marcus Baghdatis e o espanhol Juan Carlos Ferrero. Ele já havia vencido o tenista da Espanha e jogaria contra o cipriota no sábado. Mas agora será Bellucci quem entrará em quadra no lugar de Nalbadian, às 23h pelo horário de Brasília.

"Para mim é uma ótima oportunidade jogar um torneio como esse, em plena pré-temporada, enfrentando jogadores de alto nível como os que estão jogando aqui. Acho que só vai me ajudar na preparação para os torneios do início do ano. Espero que o Nalbandian se recupere logo e vou tentar fazer uma boa participação na Copa Argentina", disse Bellucci

O brasileiro começou a treinar recentemente com seu novo treinador, o argentino Daniel Orsanic. Também participam da Copa Argentina francês Gael Monfils, o argentino Eduardo Schwank e chileno Fernando Gonzalez, que estão no Grupo B.