Bellucci supera espanhol e fica a uma vitória da chave de Roland Garros

Thomaz Bellucci está a um triunfo da classificação para a chave principal de Roland Garros. Nesta quarta-feira, o brasileiro obteve a segunda vitória no qualifying do Grand Slam parisiense ao superar o espanhol Daniel Gimeno-Traver, 214º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (9/7), em 1 hora e 22 minutos.

+ Bia Haddad volta a sentir dor nas costas e desiste de Roland Garros

Número 269 do mundo, Bellucci está distante dos seus melhores momentos no tênis, mas possui larga experiência em Roland Garros, já tendo participado de novas edições do evento parisiense, sendo que a sua melhor campanha foi alcançada em 2010, quando ele parou nas oitavas de final.

Para voltar a disputar a chave principal de Roland Garros, Bellucci precisa de mais uma vitória. E o seu rival pela vaga no Grand Slam francês vai ser o belga Ruben Bemelmans, o número 111 do mundo. Eles já se enfrentaram uma vez em chaves principais de torneios e o brasileiro se deu bem, o derrotando na edição de 2016 de Wimbledon. Além disso, soma duas vitórias e um revés em qualifyings.

Diante de Gimeno-Traver, Bellucci teve um ótimo início de jogo e abriu 3/0 no primeiro set, que foi vencido rapidamente por 6/1. Na segunda parcial, o brasileiro oscilou bem mais. Perdeu o saque no começo, mas se recuperou e chegou a abrir 4/2. Depois, no entanto, o espanhol reagiu, com Bellucci tendo que salvar dois set points para forçar a disputa do tie-break. Gimeno-Traver ficou perto do triunfo ao liderar o placar por 6/2, mas falhou em cinco set points. O brasileiro, então, se aproveitou e fez 9/7, fechando o jogo em 2 a 0.

Além de Bellucci, o País ainda tem outro representante no qualifying de Roland Garros. Se trata de Rogério Dutra Silva, o número 132 do mundo, que triunfou na sua estreia e agora vai enfrentar o eslovaco Andrej Martin, 164º colocado do ranking, na segunda rodada do qualificatório, em duelo marcado para quinta-feira.