Bellucci supera francês na estreia do Torneio de Viena por 2 sets a 0

O brasileiro Thomaz Bellucci estreou com vitória no Torneio de Viena, nesta terça-feira, ao bater o francês Paul-Henri Mathieu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, após apenas uma hora e 16 minutos. O tenista número 1 do País e atual 68º colocado do mundo assim começou bem a sua campanha na Áustria neste seu retorno ao circuito profissional da ATP depois de ter disputado três competições de nível challenger (duas na França e uma na Bélgica).

Com o triunfo sobre o atual 84º tenista do mundo, Bellucci se credenciou para enfrentar na segunda rodada do ATP 250 austríaco o espanhol Feliciano López, terceiro cabeça de chave, que iniciará o torneio atuando diante do brasileiro.

Essa foi a segunda vitória de Bellucci em dois jogos contra Mathieu, que no final do mês passado também caiu por 2 sets a 0 diante do rival na semifinal do Challenger de Orleans, na França, onde o brasileiro ficou com o vice-campeonato da competição.

Neste novo duelo entre os dois, o tenista paulista começou de forma arrasadora. Sem oferecer nenhuma chance de quebra de saque ao francês, ainda converteu três de cinco break points para assegurar a vantagem inicial de 6/1. Já na segunda parcial, bem mais equilibrada, Bellucci salvou dois break points e foi feliz em uma de três oportunidades de ganhar games no serviço do adversário para aplicar o 6/4 que liquidou o confronto.

Em outro jogo já encerrado nesta terça em Viena, o alemão Jan-Lennard Struff surpreendeu o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, sétimo cabeça de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e também avançou à segunda rodada, fase em que terá pela frente o ganhador da partida entre o ucraniano Sergiy Stakhovsky e o eslovaco Miloslav Mecir.