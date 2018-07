Bellucci supera Monfils em estreia no Masters 1000 de Roma

Vindo de uma sequência irregular na temporada, Thomaz Bellucci faturou grande vitória nesta segunda-feira ao derrotar o francês Gael Monfils, em sua estreia no Masters 1000 de Roma. O número 1 do Brasil, que tinha oito derrotas nos últimos nove jogos, derrubou o 14º cabeça de chave por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2).

Na segunda rodada, Bellucci vai encarar o vencedor do duelo entre o francês Nicolas Mahut e o uruguaio Pablo Cuevas. Se alcançar as oitavas de final, o número 1 do Brasil e 37º do ranking poderá cruzar com o número 1 do mundo Novak Djokovic.

Ao superar Monfils nesta segunda, o tenista brasileiro faturou sua maior vitória dos últimos 18 meses. Ele não vencia um rival tão bem ranqueado desde outubro de 2014, quando bateu os espanhóis Roberto Bautista Agut, em Valência, e Feliciano López, em Viena. Curiosamente ambos ocupavam o 14º posto do mundo (eles se alternavam na posição por semanas seguidas). Agut foi batido por W.O., enquanto López perdeu por 2 a 1.

Diante de Monfils, Bellucci exibiu forte domínio no set inicial. Ele faturou duas quebras de saque em sequência e chegou a fazer 5/1 no placar. Apático em quadra, o francês precisou ir ao banheiro antes do fim da parcial, indicando um mal-estar. Ao retornar, não conseguiu evitar o triunfo do brasileiro no set.

Na segunda parcial, Monfils parecia retomar seu ritmo normal. Ele faturou uma quebra de serviço e abriu 4/2 no marcador. Bellucci, contudo, não se abateu e buscou o empate. Exibindo consistência no fundo de quadra, o brasileiro levou o duelo para o tie-break e voltou a se impor na partida, fechando o duelo em 1h36min.

Ainda nesta segunda os cabeças de chave Milos Raonic, Richard Gasquet e Dominic Thiem avançaram na competição italiana. O 10º pré-classificado bateu o local Marco Cecchinato por 6/4, 4/6 e 6/4, enquanto Gasquet superou Julien Benneteau em duelo de franceses, por 6/3 e 6/0. Já Dominic Thiem passou pelo ucraniano Alexandr Dolgopolov por 6/3, 3/6 e 6/4.

Nesta segunda alguns dos favoritos ao título também conheceram seus rivais de estreia. Ao derrotar o croata Borna Coric, por 7/6 (7/5), 5/7 e 6/4, o casaque Mikhail Kukushkin se credenciou para o confronto com o escocês Andy Murray, segundo cabeça de chave. Já o suíço Roger Federer terá pela frente na segunda rodada o alemão Alexander Zverev, que avançou na chave ao eliminar o búlgaro Grigor Dimitrov por 6/1 e 6/4.

Em outros jogos da rodada, garantiram lugar na próxima fase do Masters de Roma o australiano Nick Kyrgios, o letão Ernests Gulbis, o norte-americano Jack Sock, o espanhol Guillermo Garcia-López, o português João Sousa e o local Andreas Seppi.