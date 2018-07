Bellucci surpreende e vence Federer em exibição em SP

SÃO PAULO - Diante de uma empolgada torcida, Roger Federer fez grande jogo-exibição com Thomaz Bellucci, em sua estreia no Brasil, na noite desta quinta-feira, mas acabou sendo derrotado por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/4, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O resultado inesperado não desanimou a torcida, que ovacionou o suíço durante quase todo o duelo amistoso.

Com o resultado, Bellucci faturou sua primeira vitória sobre Federer, após duas derrotas seguidas, ambas neste ano. O suíço venceu no Masters 1000 de Indian Wells e no Torneio da Basileia.

A torcida presente no Ibirapuera nesta quinta não teve motivos para reclamar. Apesar de ser uma exibição, os dois jogadores mostraram espírito competitivo durante toda a partida, que contou com jogadas mais agressivas, deixadinhas, boas variações e até longas trocas de bolas, em arriscados slices, do fundo de quadra.

O bom nível técnico dentro de quadra era temperado pelas manifestações calorosas da torcida. Os fãs de tênis davam gritos de incentivo para ambos os tenistas, não economizavam nos aplausos e coroavam o embate com animadas "olas", acompanhadas pelos jogadores em quadra. Ídolo mundial, Federer contou com o apoio da maior parte da torcida, apesar de jogar na casa do adversário.

O JOGO - Contando com forte apoio da torcida, Federer exibiu postura mais agressiva no início, acelerando os golpes no fundo de quadra. Sem se intimidar, Bellucci manteve o jogo equilibrado e surpreendeu ao faturar a primeira quebra de saque do jogo, no terceiro game, abrindo 2/1.

Mesmo com dificuldades no primeiro saque, o brasileiro consolidou a quebra e seguiu liderando a parcial até cometer duas duplas faltas seguidas e ver Federer devolver a quebra, em 5/5. Mas, para surpresa da torcida, o suíço não conseguiu sustentar o saque e voltou a perder seu game de serviço, logo na sequência. Bellucci, então, abriu 6/5 antes de fechar o set em 7/5.

Depois do equilíbrio no set inicial, Federer se impôs na segunda parcial. Mas não encontrou facilidade. Obteve uma quebra somente no sexto game, quando fez 4/2, e abriu vantagem. Antes de fechar o set e empatar a partida, o suíço protagonizou grande duelo, após uma sequência de deixadinhas e com direito a um grand-ville para cada tenista. Bellucci acabou levando a melhor no ponto.

O decisivo terceiro set foi marcado pelas oscilações dos dois tenistas e pela alternância de quebras de saque. Foram ao todo sete quebras, quatro delas para o tenista da casa. Federer foi o primeiro a abrir vantagem no placar, mas Bellucci reagiu e chegou a liderar o marcador por duas vezes antes de ceder o empate. Cometendo menos erros, o brasileiro foi mais incisivo nos golpes nos pontos finais e fechou a partida em seu terceiro match point.

Federer disputará mais dois jogos em solo brasileiro. No sábado, vai enfrentar o francês Jo-Wilfried Tsonga, atual número oito do mundo. No dia seguinte, duelará com o alemão Tommy Haas, seu algoz na final do Torneio de Halle, neste ano. Depois, o suíço seguirá para Colômbia e Argentina, onde fará mais três jogos-exibição, contra Tsonga, novamente, e o argentino Juan Martín Del Potro.