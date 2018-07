Bellucci vacila, perde para croata e dá adeus ao Torneio de Viena

Um dia depois de ter surpreendido o espanhol Feliciano López, atual 14º colocado do ranking da ATP, Thomaz Bellucci acabou eliminado nesta sexta-feira nas quartas de final do Torneio de Viena. O tenista número 1 do Brasil foi batido pelo sérvio Viktor Troicki, que venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (2/7) e 6/2.

Hoje na 68ª posição do ranking mundial, Bellucci amargou no ATP 250 austríaco a sua terceira derrota em três jogos com Troicki, hoje o 127º tenista do mundo, que anteriormente superou o brasileiro o Torneio de Bangcoc de 2009 e na edição 2012 de Roland Garros.

Como nos dois outros confrontos, os dois tenistas travaram uma batalha bastante equilibrada nesta sexta, só definida após duas horas e 27 minutos. E com o novo triunfo Troicki se credenciou para enfrentar nas semifinais o vencedor da partida entre o britânico Andy Murray, segundo cabeça de chave, e o alemão Jan-Lennard Struff, também programada para acontecer nesta sexta.

Bellucci não iniciou bem o jogo diante de Troicki, que chegou a abrir 5/2 no primeiro set. O brasileiro, porém, reagiu, fez 6/5 e chegou a sacar para fechar a parcial, mas vacilou, levou uma quebra de serviço e viu seu rival depois ganhar o tie-break por 7/4.

Já no segundo set, cada tenista conseguiu uma quebra de saque e a disputa foi novamente para o tie-break, no qual desta vez foi bem melhor e empatou o jogo com um 7/6. Instável, porém, o brasileiro não conseguiu ameaçar o serviço do sérvio por nenhuma vez na terceira parcial e ainda viu o adversário converter dois break points para assegurar a vantagem de 6/2 que liquidou a partida.