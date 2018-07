Bellucci vai enfrentar Mello na estreia no Brasil Open

Mello, que está em 123º lugar no ranking da ATP, derrotou o espanhol Pere Riba, número 90 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. O brasileiro foi semifinalista do torneio em 2005 e 2011 e agora terá o desafio de encarar Bellucci. Os tenistas já se enfrentaram três vezes, com duas vitórias do número 38 do mundo.

"É uma ocasião muito legal. Uma pena que nos encontremos tão cedo, na segunda rodada, mas deve ser um grande jogo. Até hoje, todas as vezes em que nos enfrentamos foram partidas duras", afirmou Mello, confiante em superar Bellucci e empatar o confronto direto com o compatriota.

Diante de Riba, Mello teve domínio total do duelo e venceu ao obter quatro quebras de serviço, sendo três no segundo set. "Eu me senti muito bem em quadra. Como o saibro indoor é mais veloz e eu estou bem acostumado a jogar em quadras rápidas, minhas devoluções entraram bem. Fiquei feliz", disse.

O Brasil Open prossegue nesta terça-feira com a disputa de seis partidas em São Paulo, sendo quatro pela chave de simples e duas pelo torneio de duplas. O brasileiro João Souza estreará em simples contra o romeno Victor Hanescu.