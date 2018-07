Bellucci vai estrear contra português em Auckland

Os tenistas se enfrentaram apenas uma vez, em 2011, nas oitavas de final do Torneio de Santiago, no Chile. Bellucci se deu melhor e derrotou o número 68 do mundo por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 1/6 e 6/1.

Em 2011, Bellucci avançou até as quartas de final em Auckland. Caso vença na estreia do torneio neozelandês, que tem o espanhol David Ferrer como principal candidato ao título, o brasileiro vai enfrentar o vencedor do duelo entre o belga Olivier Rochus e um tenista vindo do qualifying na segunda rodada.

Além da chave de simples, Bellucci também vai jogar duplas em Auckland. O brasileiro vai jogar com o colombiano Santiago Giraldo e enfrenta na estreia os espanhóis Guillermo Garcia Lopez e Fernando Verdasco.

Outros três brasileiros vão participar da chave de duplas na Nova Zelândia. Bruno Soares e o norte-americano Eric Butorac vão estrear contra Marcelo Melo e o checo Lukas Dlouhy. Já André Sá jogará ao lado do espanhol David Marrero e pegará os italianos Daniele Bracciali e Potito Starace.