Bellucci vai rever algoz turco na estreia em Rennes Atual tenista número 1 do Brasil e 68º da ATP, Thomaz Bellucci irá estrear nesta terça-feira no Challenger de Rennes, na França, justamente contra o rival que o eliminou de um torneio na semana passada. Trata-se do turco Marsel Ilhan, 122º colocado do ranking mundial, que superou o brasileiro por 2 sets a 0 nas oitavas de final do Challenger de Mons, na Bélgica.