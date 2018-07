Bellucci vence a primeira partida no qualifying de Munique

MUNIQUE - O brasileiro Thomaz Belllucci estreou com vitória no qualifying do Torneio de Munique. Neste sábado, de virada, o número 109 do mundo derrotou o austríaco Bastian Trinker, 373º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1, em 1 hora e 52 minutos. Assim, encerrou uma série de quatro derrotas, iniciada nas semifinais do Brasil Open, em São Paulo.

O duelo entre Bellucci e Trinker foi o primeiro entre eles. E agora o brasileiro precisa de mais uma vitória para se garantir na chave principal do ATP 250 alemão.

"Primeiro jogo é sempre difícil, tem muita tensão. Poderia ter jogado melhor, mas de qualquer maneira preciso de uma sequência de vitórias para jogar mais solto e conseguir encaixar uma boa semana", afirmou o brasileiro.

Neste domingo, Bellucci disputará uma vaga no Torneio de Munique, na rodada final do qualifying, contra o russo Alexey Vatutin, número 381 do mundo, que passou pelo alemão Stephan Hoiss (6/0 e 6/3). Este confronto também será inédito.

Bellucci nunca participou do Torneio de Munique, que tem, nesta edição, o italiano Fabio Fognini e o alemão Tommy Haas, atual campeão, como principais cabeças de chave.