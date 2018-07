Bellucci vence e avança às quartas de final em Gstaad, na Suíça

Thomaz Bellucci não teve maiores problemas para confirmar favoritismo, nesta quarta-feira, e assegurar vaga nas quartas de final do Torneio de Gstaad. Cabeça de chave número 5 da competição, o tenista brasileiro venceu o francês Stephane Robert por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 59 minutos.

Duas vezes campeão do ATP 250 realizado na Suíça, com os títulos obtidos em 2009 e 2012, Bellucci assim se credenciou para encarar na próxima fase o espanhol Pablo Andujar, quarto pré-classificado, que nesta quarta estreou direto na segunda rodada e passou pelo sérvio Dusan Lajovic com parciais de 7/5 e 6/2.

Nesta quarta, o atual 39º colocado da ATP e número 1 do Brasil teve o saque quebrado por uma vez no primeiro set do jogo diante de Robert, veterano de 35 anos que ocupa apenas o 375º posto do ranking. Porém, ele converteu quatro de nove break points, sendo que cedeu uma única chance de quebra ao rival em toda partida.

Em outro confronto já encerrado nesta quarta em Gstaad, o colombiano Santiago Giraldo, oitavo cabeça de chave, também foi às quartas de final ao superar o turco Marsel Ilhan por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. O próximo rival do tenista sul-americano sairá da partida entre o espanhol Feliciano López, segundo pré-classificado, e o alemão Julien Reister, também programada para acabar nesta quarta.

DUELO DE CAMPEÕES

Vencedor em Gstaad por duas vezes, Bellucci terá pela frente nas quartas de final o atual campeão do ATP 250 suíço. Hoje 49º tenista da ATP, Andujar já encarou o brasileiro por cinco vezes, sendo que foi derrotado em três delas, a última no ano passado, em São Paulo, no confronto entre Brasil e Espanha pela Copa Davis. Também em 2014, porém, o espanhol levou a melhor no Torneio de Hamburgo, também realizado em piso de saibro como o de Gstaad.