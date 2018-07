Bellucci vence com facilidade e avança em Paris

O brasileiro Thomaz Bellucci não teve maiores dificuldades para se garantir na segunda rodada de Roland Garros. O tenista venceu o francês Michel Llodra por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 6/2, nesta segunda-feira, e avançou no Grand Slam disputado em Paris.

Com o resultado conquistado após 1h37min de partida, Bellucci jogará por um lugar na terceira rodada contra o espanhol Pablo Andujar, 148.º do ranking mundial, que estreou com vitória sobre o italiano Simone Bolelli por 7/6 (7/2), 6/4 e 6/2.

Atual número 29 do mundo, Bellucci festejou a sua primeira vitória em uma edição de Roland Garros, depois de fracassar nas suas duas primeiras tentativas no maior torneio do mundo disputado em piso de saibro.

Esta foi a primeira vez que o tenista enfrentou Llodra. Agora, contra Andujar, irá disputar seu segundo confronto com o rival, depois de ter vencido o rival no qualifying do Torneio de Buenos Aires, em 2008.

No jogo desta segunda-feira, Bellucci só teve mais dificuldade diante do seu adversário no primeiro set, quando chegou a desperdiçar cinco oportunidades de quebrar o saque de Llodra no quinto game. Em seguida, porém, venceu no serviço do rival e partiu para liquidar a primeira parcial em 6/4.

A partir do segundo set, Bellucci passou a tomar conta do jogo e, com um forte jogo no fundo de quadra, fechou as duas parciais seguintes em 6/2. Llodra ainda tentou assustar o brasileiro com subidas à rede, mas foi alvo de passadas e lobs por várias vezes.

Bellucci também soube usar o saque com eficiência. Com 63% de aproveitamento no primeiro serviço, conseguiu sete aces. Já a força no fundo de quadra pode ser traduzida pelos 38 winners que ele contabilizou no confronto.