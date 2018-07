Bellucci vence duelo brasileiro e avança no Brasil Open

SÃO PAULO - O tênis brasileiro segue apenas com o seu principal jogador na sequência do Brasil Open, torneio disputado em quadras de saibro em São Paulo e que dá 250 pontos no ranking mundial da ATP ao campeão. Nesta quarta-feira, em sua estreia na competição, Thomaz Bellucci venceu o duelo nacional contra Ricardo Mello e avançou às quartas de final. Em 1 hora e 33 minutos de jogo, o número 1 do País e 38 do mundo ganhou por 2 sets a 1 - com parciais de 6/0, 1/6 e 6/3.

Bellucci só entrará em quadra novamente, pela chave de simples, na sexta. Nesta quinta, ele acompanha a rodada para saber quem será o seu adversário, que sairá do confronto entre o argentino Leonardo Mayer, número 80 do mundo, e o francês Jeremy Chardy, que passou pelo qualifying.

Em quadra, os brasileiros tiveram altos e baixos. No primeiro set, o domínio foi total de Bellucci. Após levar o "pneu", Ricardo Mello pediu atendimento médico e cresceu de produção. Conseguiu bons golpes, quebrou o serviço do rival por três vezes e empatou a partida. Na parcial decisiva, a calma de Bellucci foi vital e, após duas quebras, o número do Brasil venceu o jogo.

Quem também estreou com vitória no Brasil Open foi o argentino David Nalbandian. Pela primeira rodada da competição, o ex-top 10 não teve muitas dificuldades para derrotar o francês Benoit Paire por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. Agora, enfrenta nas oitavas de final o francês Gilles Simon, cabeça de chave número 2 e 12.º colocado do ranking da ATP.