Bellucci vence e avança à chave principal do Masters 1000 de Roma

O Brasil terá um representante na chave principal do Masters 1000 de Roma, na Itália. Pela segunda semana seguida, Thomaz Bellucci conseguiu furar o qualifying para avançar a um evento da série Masters 1000. Neste domingo, o brasileiro venceu o croata Ivan Dodig por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, para chegar à chave de elite.

Número 77 do ranking mundial, Bellucci não conseguiu vaga direta na chave principal de Madri e Roma. No quali na Itália, precisou fazer dois jogos. No sábado, venceu o colombiano Alejandro González (105.º do ranking) e agora passou por Dodig (94.º em simples), parceiro do brasileiro Marcelo Melo em duplas. João Souza, o Feijão, parou na primeira rodada.

A organização ainda não divulgou como os tenistas vindos do qualifying serão distribuídos na chave principal. Sabe-se que dois deles se enfrentam. Os demais terão parada dura. Podem cair contra o belga David Goffin (21.º), os franceses Richard Gasquet (23.º) ou Adrian Mannarino (29.º), o eslovaco Martin Klizan (30.º) ou o argentino Juan Monaco (34.º).

Revelação da temporada, o croata Borna Coric, de apenas 18 anos, foi eliminado na segunda rodada do quali, pelo sérvio Dusan Lajovic. Número 70 do mundo, o argentino Federico Delbonis também ficou pelo caminho.

ESTREIA

Neste domingo já foram realizados os primeiros jogos da chave principal. O espanhol Nicolas Almagro, o argentino Leonardo Mayer e o francês Jeremy Chardy avançaram à segunda rodada. Cabeça de chave número 15, o sul-africano Kevin Anderson eliminou o veterano Florian Mayer. Convidado da organização, o italiano Matteo Donati, apenas o número 275 do ranking mundial, surpreendeu o colombiano Santiago Giraldo.