Bellucci vence e avança à semi do ATP Challenger Finals

Depois da partida, Bellucci admitiu que sentiu dificuldades e agradeceu a torcida. "Tive de lutar até o final, ele jogou bem solto porque estava praticamente eliminado e eu acabei cometendo muitos erros bobos no começo. Faz parte, às vezes a gente não está nos melhores dias e tem de procurar vencer mesmo assim. Consegui me superar, me motivar, e graças também à torcida também consegui vencer. Tive de me apoiar nessa força externa para conseguir a virada", afirmou.

Na outra partida do Grupo Verde, o alemão Andreas Beck derrotou o norte-americano Bobby Reynolds por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/5 - e se classificou em primeiro lugar com 100% de aproveitamento - três vitórias. O resultado fez com que Bellucci, que teve dois triunfos e uma derrota na fase de classificação, ficasse em segundo.

Já no Grupo Amarelo, os classificados são o israelense Dudi Sela e o alemão Cedrik-Marcel Stebe. Na primeira partida do dia, Sela derrotou o alemão Mathias Bachinger com um duplo 6/2 para assegurar a primeira colocação. Na sequência, Stebe ganhou do português Rui Machado por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/0.

Assim, Bellucci terá pela frente, na semifinal, o israelense Dudi Sela, a partir das 15 horas deste sábado. Na sequência, Beck jogará contra o compatriota Cedrik-Marcel Stebe. O adversário do brasileiro não traz boas lembranças. Foi Sela quem derrotou de virada o tenista paulista, por 3 sets a 2, na primeira rodada do US Open deste ano, no final do último mês de agosto.