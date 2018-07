Bellucci vence e avança no quali de Roma; Feijão é eliminado

Em busca de uma vaga na chave principal, Bellucci vai enfrentar o croata Ivan Dodig, número 91 do mundo. Parceiro de Marcelo Melo em duplas, o europeu passou neste sábado por Denis Istomin (67.º), do Usbequistão, por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Também neste sábado, João Souza, o Feijão, conheceu sua sétima derrota seguida ao perder para o italiano Thomas Fabbiano, apenas número 206 do ranking mundial, em apenas dois sets, com 6/4 e 6/3 nas parciais.

Número 78 do ranking da ATP, Feijão iniciou a sequência de derrotas no revés histórico para Leonardo Mayer no jogo cinco do confronto Brasil x Argentina da Copa Davis, na partida mais longa da história do torneio. Depois, perdeu nas estreias do Masters 1000 de Miami (EUA), dos torneios de Houston (EUA), Barcelona (Espanha) e Munique (Alemanha) e do qualifying do Masters de Madri (Espanha).