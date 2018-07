Bellucci vence e enfrenta Garcia-Lopez em Barcelona

O tenista brasileiro Thomaz Bellucci se garantiu nas oitavas de final do Torneio de Barcelona, nesta quarta-feira, ao derrotar o romeno Victor Hanescu por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 7/5.

Para avançar às quartas de final, o 33.º do ranking precisa superar Guillermo Garcia-Lopez, 42.º, algoz neste ano de Bellucci no Masters 1.000 Indian Wells. O espanhol garantiu vaga nas oitavas de Barcelona após superar o russo Teimuraz Gabashvili por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (7/5) e 6/4.

Depois de iniciar a partida desta quarta de maneira contundente e fechar o primeiro set com tranquilidade, o brasileiro diminuiu o ritmo no segundo. Assim, Hanescu empatou o confronto.

Na parcial decisiva, Bellucci voltou melhor e chegou a abrir 5/2. Mas no momento de sacar para o jogo no 5/3, ele vacilou, foi quebrado e permitiu a igualdade em 5/5. Quando o brasileiro parecia que se descontrolaria, surpreendeu e fechou em 7/5.

Se passar por Garcia-Lopez, o adversário de Belucci nas quartas pode ser o espanhol David Ferrer. O oitavo cabeça de chave passou por seu compatriota Marcel Granollers por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, e enfrenta o vencedor do jogo entre Simone Bolelli e Alberto Martin.

Ainda nesta quarta-feira, o austríaco Jurgen Melzer confirmou o favoritismo e passou de virada pelo espanhol Oscar Hernandez por 2 a 1, enquanto Ernests Gulbis superou o francês Jeremy Chardy por 2 a 0.