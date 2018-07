Bellucci ganha e pega Berdych no Masters 1000 de Cincinnati

O brasileiro Thomaz Bellucci teve um ótimo início no Masters 1000 de Cincinnati. Nesta segunda-feira, ele passou sem maiores dificuldades pelo checo Jiri Vesely na estreia da competição, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2. Agora, terá pela frente a difícil tarefa de encarar o cabeça de chave número 5, Tomas Berdych, na segunda rodada.

A vitória também ajudou Bellucci na busca por algumas posições no ranking da ATP. Atual número 33, o brasileiro luta para ficar entre os 32 melhores do mundo para garantir uma das vagas como cabeça de chave no US Open, que começa no próximo dia 31, e assim evitar adversários mais fortes.

Depois de cair para Novak Djokovic na segunda rodada em Montreal, Bellucci mostrou força contra Vesely. Se teve dificuldade no saque - cometeu cinco duplas faltas -, atacou bastante o serviço do rival, principalmente no segundo set. Foi recompensado por isso, aproveitou três dos 10 break points que teve e fechou o duelo.

Foi a primeira vitória de Bellucci diante de Vesely, que havia levado a melhor no único confronto anterior entre eles, em Auckland, neste ano. Agora, o brasileiro duelará com Berdych, que folgou na primeira rodada. O checo também tem retrospecto favorável neste duelo, tendo vencido duas das três partidas anteriores.

Na outra partida já encerrada desta segunda pelo Masters 1000 de Cincinnati, o dono da casa Mardy Fish atropelou o sérvio Viktor Troicki. O veterano norte-americano, que se despedirá do tênis no US Open, surpreendeu o número 20 do mundo ao fazer 2 sets a 0, com duplo 6/2. Agora, duela com o britânico Andy Murray, número 2 do mundo.