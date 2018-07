Bellucci vence em estreia nas duplas em Stuttgart

STUTTGART - Depois de vencer o checo Lukas Rosol por 2 sets a 0 em sua estreia na chave de simples do Torneio de Stuttgart, em jogo no qual voltou a atuar após mais de dois meses afastado por causa de uma lesão abdominal, Thomaz Bellucci também começou com vitória a sua participação na disputa de duplas do ATP 250 alemão, nesta quarta-feira.

Atuando ao lado do argentino Facundo Bagnis, o tenista número 1 do Brasil derrotou a parceria formada pelos espanhóis Marcel Granollers e Marc Lopez, cabeças de chave número 1 da competição realizada em quadras de saibro, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/5) e 10/7 no super tie-break.

Na última terça-feira, Bellucci aplicou duplo 6/4 sobre Rosol em sua estreia na chave de simples em Stuttgart, na qual voltará a atuar apenas nesta quinta, diante do romeno Victor Hanescu.

Com o triunfo de virada obtido na primeira rodada de duplas, o tenista brasileiro e Bagnis enfrentarão na segunda rodada desta disputa os vencedores do confronto entre a dupla alemã formada por Tommy Haas e Robin Kern e a parceria firmada pelos franceses Paul-Henri Mathieu e Benoit Paire, também programado para ocorrer nesta quarta-feira.