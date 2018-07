Bellucci vence espanhol e enfrenta Ferrer em Barcelona

O brasileiro Thomaz Bellucci, número 33 do mundo, se classificou às quartas de final do Torneio de Barcelona, que é disputado em quadras de saibro e dá 500 pontos ao campeão no ranking da ATP, nesta quinta-feira ao derrotar o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, 42º colocado, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 47 minutos.

Com o triunfo, Bellucci vai medir forças com o também espanhol David Ferrer por uma vaga nas semifinais de Barcelona. Além disso, o brasileiro também se vingou da derrota no Masters 1000 de Indian Wells nesta temporada para Garcia-Lopez.

O primeiro set foi praticamente definido entre o terceiro e o quinto game. Bellucci conseguiu duas quebras de serviço e nem o fato de não ter conseguido confirmar o seu saque no quarto game impediu que vencesse a parcial por 6/4. No segundo set, o tenista brasileiro conseguiu uma quebra de serviço no nono game. Em seguida, sacou e venceu o décimo game, fechando o set e a partida com um novo 6/4.

Nesta quinta-feira, Ferrer, que é o cabeça de chave número 8 em Barcelona, contou com a desistência de Simone Bolelli para avançar. O tenista italiano abandonou a partida quando era derrotado por 3/0 no segundo set. O espanhol já havia vencido a primeira parcial por 6/0.