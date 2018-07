Bellucci vence Isner e enfrenta Djokovic em Roma

O brasileiro Thomaz Bellucci, 28.º tenista do ranking, avançou às oitavas de final do Masters 1.000 de Roma ao conquistar grande vitória sobre o norte-americano John Isner, 22.º. Nesta quarta-feira, Bellucci conseguiu segurar o bom serviço de Isner e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 7/5.

Seu próximo adversário será o sérvio Novak Djokovic, segundo melhor tenista do ranking, que atropelou na terça-feira o francês Jeremy Chardy por duplo 6/1. Este será o primeiro confronto entre o brasileiro e Djokovic.

Embalado pela boa campanha no Torneio de Barcelona na semana passada, quando chegou nas quartas de final, Bellucci não se intimidou diante do potente saque do grandalhão Isner - tem 2m06 - nesta quarta-feira.

No primeiro set, a partida seguiu emparelhada até o tie-break, quando o brasileiro teve mais tranquilidade e fechou em 9/7. Isner começou melhor no segundo set e logo quebrou o saque de Bellucci, que teve paciência até empatar em 4/4. E em seu primeiro match-point no 6/5, no serviço do adversário, o paulista não vacilou e fechou o jogo.

Ainda nesta quarta-feira, o espanhol Fernando Verdasco confirmou o bom momento - foi campeão em Barcelona na semana passada - e derrotou o italiano Simone Bolelli por 2 sets a 0 (7/6 e 6/3). Enfrenta agora o seu compatriota Guillermo Garcia-Lopez, que superou Lleyton Hewitt por 2 a 0.

O suíço Stanislas Wawrinka, por sua vez, surpreendeu o checo Tomas Berdych de virada, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/6 (8/6), e encara o sueco Robin Soderling. Já o croata Ivan Ljubicic derrotou o espanhol Nicolas Almagro por 2 a 0.